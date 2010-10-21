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    Массимо Каррера: «Я провалился сегодня»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Массимо Каррера Михаил Игнатов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

    – Вы сказали, что надо убедить Федуна результатом.

    – Сегодня я провалился.

    – Почему же вы выпускаете спасать игру 18-летних пацанов? 

    – Игнатов – полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Это качественный игрок. 

    – Это тупик или вы все еще позитивны?

    – Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно – как ты это делаешь. 

    – Может, надо с болельщиками встретиться?

    – У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков, – сказал Каррера.

    Массимо Каррера: «У «Спартака» не получается то, что отрабатываем на тренировках. Может, дело во мне?»

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