Массимо Каррера: «Я провалился сегодня»

Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

– Вы сказали, что надо убедить Федуна результатом.

– Сегодня я провалился.

– Почему же вы выпускаете спасать игру 18-летних пацанов?

– Игнатов – полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Это качественный игрок.

– Это тупик или вы все еще позитивны?

– Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно – как ты это делаешь.

– Может, надо с болельщиками встретиться?

– У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков, – сказал Каррера.

Массимо Каррера: «У «Спартака» не получается то, что отрабатываем на тренировках. Может, дело во мне?»

Ужасная осень «Спартака» продолжается