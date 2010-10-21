Массимо Каррера: «Я провалился сегодня»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о своем будущем в московском клубе.
– Вы сказали, что надо убедить Федуна результатом.
– Сегодня я провалился.
– Почему же вы выпускаете спасать игру 18-летних пацанов?
– Игнатов – полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Это качественный игрок.
– Это тупик или вы все еще позитивны?
– Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно – как ты это делаешь.
– Может, надо с болельщиками встретиться?
– У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков, – сказал Каррера.
Массимо Каррера: «У «Спартака» не получается то, что отрабатываем на тренировках. Может, дело во мне?»