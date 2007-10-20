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    Моуринью о стычке: «Ассистент Сарри извинился»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия происшествия фото Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о стычке, произошедшей в концовке матча против «Челси» (2:2).

    Португальцу не понравилось, что один из тренеров лондонцев слишком активно праздновал второй мяч своей команды в технической зоне «МЮ».

    «Что произошло в концовке? Да ладно вам, я могу рассказывать о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на таком.

    Я не получил должного уважения от болельщиков «Челси», но это не моя ответственность. Я не могу контролировать реакцию болельщиков.

    Я ничем не раздражен. Что касается инцидента с ассистентом Сарри, то Сарри первым подошел ко мне и сказал, что все уладит.

    Его ассистент подошел ко мне и извинился, я сказал ему забыть об этом. Я допускал много ошибок в своей карьере», – сказал Моуринью.

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