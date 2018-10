Моуринью о стычке: «Ассистент Сарри извинился»

Главный тренер Жозе Моуринью рассказал о стычке, произошедшей в концовке матча против (2:2).

Португальцу не понравилось, что один из тренеров лондонцев слишком активно праздновал второй мяч своей команды в технической зоне «МЮ».

«Что произошло в концовке? Да ладно вам, я могу рассказывать о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на таком.

Я не получил должного уважения от болельщиков «Челси», но это не моя ответственность. Я не могу контролировать реакцию болельщиков.

Я ничем не раздражен. Что касается инцидента с ассистентом Сарри, то Сарри первым подошел ко мне и сказал, что все уладит.

Его ассистент подошел ко мне и извинился, я сказал ему забыть об этом. Я допускал много ошибок в своей карьере», – сказал Моуринью.

Sarri’s assistant Marco Ianni goaded Jose Mourinho after Chelsea’s late equaliser.



Jose did not take it well 👀 pic.twitter.com/8VrQFK80kx