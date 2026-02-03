  • Спортс
15

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Таавун», «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Халидж»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 20-го тура.

1 февраля «Аль-Иттихад» Карима Бензема победил «Аль-Нажму» (1:0).

2 февраля «Аль-Наср» без Криштиану Роналду обыграл «Аль-Рияд» в гостях (1:0), «Аль-Хилаль» Малкома сыграл вничью с «Аль-Ахли» Рияда Мареза (0:0).

3 февраля «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума справился с «Аль-Таавуном» (1:0), а «Аль-Кадисия» Матео Ретеги обыграла «Аль-Халидж» (1:0). 

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур

Высшая лига. 20 тур
3 февраля 15:40, Dhamak Club Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Холуд
Матч окончен
85’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Berry
82’
Ramiro Enrique Paz   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Аль-Кахтани   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
81’
Мейте   Альсахади
77’
Шарахили   David
70’
60’
Аль-Асмари
2тайм
Перерыв
30’
Солан   Аль-Асмари
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Обайд, Бедран, Sanousi Mohammed, Вада, Аль-Кахтани, Шарахили, Силла, Мейте, Arielson Sampaio Galvão
Запасные: Hassan Ali Rabea, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Альсахади, Аль-Багауи, David, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири, Naji
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Солан, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Аль-Досари, Бакли, Аль-Алива, Kortajarena Canellada, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Mansour Camara, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Berry, Аль-Досари, Аль-Асмари, Ibrahem Barabaa, Odai Hussein Abdulghani Slimani
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
3 февраля 17:30, EGO Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттифак
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Таавун
Матч окончен
Аль-Хатиб
90’
+4’
Родак
89’
Аль-Ганнам   Abdulrahman Saleh Nabza
88’
Дембеле   Хассан
88’
87’
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez   Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
Коста   Аль-Олайян
82’
Али
80’
78’
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli   Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
74’
Биэл   Аль-Рашиди
74’
Рамос де Соуза   Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
  Вейналдум
71’
Аль-Отайби   Нкота
63’
2тайм
Перерыв
Кальво
43’
38’
Рамос де Соуза
Коста
23’
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Хинди, Аль-Хатиб, Аль-Ганнам, Вейналдум, Медран, Коста, Али, Аль-Отайби, Дембеле
Запасные: Аль-Олайян, Маду, Хассан, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Abdulrahman Saleh Nabza, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Awad Abdu Dahal, Нкота
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Аль-Муфрадж, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Биэл, Фюльжени, Аль-Кахтани, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Запасные: Атийя, Abdulrahman bin Salah bin Abdulrahman Al Senaid, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Аль-Рашиди, Moustapha Sémbène, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
3 февраля 17:30, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Халидж
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Кадисия
Матч окончен
Donis
90’
+3’
Хамзи   Аль-Исса
81’
81’
Хазази
Канаба   Курбелис
77’
77’
Аль-Джувайр   Gabriel Carvalho Teixeira
Аль-Хамсаль   Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
69’
64’
Аль-Аммар   Хазази
Хамзи
58’
Ассири
48’
2тайм
Перерыв
41’
  Ретеги
35’
Нандес
32’
Ретеги
Аль-Халидж
Морис, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Масурас, Паоло Фернандес, Ребошу, Канаба, Хамзи, Аль-Хамсаль, Кинг
Запасные: Al-Haydar, Аль-Мутайри, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Исса, Курбелис, Mohammed Alghanem, Abdoulie Mboge, Raed Firas Al Shanqiti, Abdullah Turki Al Zaynaldeen
1тайм
Аль-Кадисия:
Аль-Кассар, Г. Альварес, Начо, Такри, Аль-Аммар, Аль-Джувайр, Вайгль, Нандес, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Хазази, Махнаши, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Ассири, Аль-Ахмад, Аль-Салем, Gabriel Carvalho Teixeira, Саньюр, Аль-Шахрани
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
1 февраля 15:15, SHG Arena
Логотип домашней команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
90’
+3’
90’
+1’
Sabri Abdu H. Dahal   Аль-Харти
79’
Аль-Бакауи   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Аль-Хаммами   Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
77’
Аль-Таин   Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
70’
Аль-Асмари   Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
70’
Браунхилл   Эрнандес
64’
64’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Ганвула
63’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
Сьерро
60’
2тайм
Перерыв
  Браунхилл
40’
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
35’
Аль-Хаммами
26’
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Сьерро, Аль-Асмари, Аль-Хаммами, Карлос, Браунхилл
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Эрнандес, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Majed Hani Abdullah, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Алфа Семеду, Бензия, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Al-Deqeel, Аль-Харти, Аль-Биши, Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Саафи, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Джауаи, Аль-Рашиди
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
1 февраля 17:30, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Хазем
Матч окончен
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
90’
+5’
  Жорже Фернандеш
90’
+1’
Al Swealem   Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
86’
83’
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami   Аль-Хараджин
82’
Аль-Дахиль
80’
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
77’
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani   Al-Shanqiti
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
76’
70’
Al Dhuwayhi   Фабиу Мартинш
69’
Al-Nakhli   Розье
69’
Аль-Хабаши   Саюд
Jefferson Soares Oliveira Ramos   Ali bin Hassan Al Masoud
59’
57’
Al-Nakhli
Aljari   Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
46’
Касим   Батна
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Аль-Сома
Жорже Фернандеш
40’
Jefferson Soares Oliveira Ramos
11’
Аль-Фатех
Пачеко, Касим, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Aljari, Юссуф, Саадан, Бендебка, Варгас, Jefferson Soares Oliveira Ramos
Запасные: Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Mohammed Al Sahihi, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Бохари, Mohammed Al-Sarnoukh, Батна, Ali bin Hassan Al Masoud
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Aboubacar Bah, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Аль-Сома
Запасные: Фабиу Мартинш, Al-Shanqiti, Аль-Хараджин, Саюд, Nawaf bin Nasser bin Mohammed Al Bishri, Зайед, Аль-Хайбари, Розье, Аль-Шаммари
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
1 февраля 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
90’
+5’
Флорес
Думбия   Аль-Нашри
87’
Митай
85’
81’
Бутобба   Аль-Шаммари
81’
Vitor Hugo Brenneisen Vargas   Khalid bin Mohammed Al Subaie
Аль-Гамди
78’
Фернандеш   Аль-Гамди
77’
Диаби   Аль-Биши
77’
62’
Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais   Majed Mohammed Yazid Dawran
55’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Гуга Родригеш
Аль-Шенгити   Аль-Джулайдан
46’
Аль-Гамди   Хаджи
46’
2тайм
Перерыв
  Думбия
4’
2’
Al Hawsawi
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Фабиньо, Аль-Гамди, Фернандеш, Ауар, Диаби
Запасные: Аль-Гамди, Фаллатах, Аль-Биши, Аль-Нашри, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Хаджи, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Джулайдан
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Флорес, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Джасим, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Бутобба
Запасные: Аль-Энази, Аль-Хаусауи, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Mohammed Mansour Yahya Mile, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Шаммари, Гуга Родригеш, Khalid bin Mohammed Al Subaie
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
2 февраля 15:15, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Рияд
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
Тозе
90’
+9’
89’
Гариб   Аль-Наджди
88’
Аль-Ганам   Аль-Шарари
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
87’
Ahmed Mohammed Al Siyahi   Alabsi
87’
Ammar Nasser Al Harfi
78’
66’
Аль-Хассан   Бушаль
Sultan Ali Haroun   Силла
65’
Abdulelah Mohammed Al Khaibari   Сали
65’
Соро   Ammar Nasser Al Harfi
65’
58’
Яхья   Аль-Хайбари
52’
Аль-Хассан
2тайм
Перерыв
Sultan Ali Haroun
45’
+2’
40’
  Мане
Соро
10’
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Серхио Гонсалес, Аль-Хайбари, Тозе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Соро, Sultan Ali Haroun, Лиа Оку
Запасные: Сали, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Ammar Nasser Al Harfi, Силла, Тармин, Аль-Шехри, Alabsi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Аль-Хассан, Анжело Габриэл, Яхья, Гариб, Жоау Феликс, Мане
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Аль-Хайбари, Аль-Наджди, Маран, Бушаль, Abdulkarim, Камара
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
2 февраля 17:30, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
90’
+7’
Кессиэ
90’
+7’
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
90’
+6’
Марез   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Аль-Ями   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
90’
+5’
90’
+4’
Маджраши
Малком   Мендаш
90’
+2’
86’
Маджраши
Канно   Аль-Досари
76’
Нуньес   Меите
76’
75’
Мийо   Аль-Бурайкан
Аль-Ями
71’
56’
Атангана Эдоа
Томбакти
54’
Аль-Харби   Аль-Ями
46’
2тайм
Перерыв
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Кулибали, Томбакти, Аль-Харби, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес
Запасные: Аль-Досари, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Меите, Аль-Авджами, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Ями, Мендаш
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Галено, Кессиэ, Атангана Эдоа, Марез, Мийо, Тоуни
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Yazan Madani, Салех, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Аль-Санби, Аль-Джухани
Подробнее
Высшая лига. 20 тур
2 февраля 17:30, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Охдуд
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Неом
Матч окончен
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
90’
+1’
Нген   Abdulaziz Saleh Al Hatila
86’
85’
  Ляказетт
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
84’
Неу   Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
79’
77’
Коне   Аль-Фарадж
Al Yami   Аль-Кайди
70’
68’
Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor   Аль-Брейк
68’
Родригес   Jaber
Гюль   Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
65’
Бассогог   Индже
46’
2тайм
Перерыв
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
45’
+5’
39’
Зезе
34’
Аль-Хеджи   Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
Неу
26’
  Нарей
4’
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Нген, Гюль, Неу, Бассогог, Нарей
Запасные: Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Наджар, Индже, Аль-Кайди, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Ibrahim Mohammed Ashi, Аль-Аббас, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Коне, Аль-Хеджи, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Родригес, Ляказетт
Запасные: Jaber, Малайека, Аль-Брейк, Mohammed bin Nasser bin Mani' Al Bahyan Al Hakim, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Фарадж, Аль-Салули, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Al-Ali
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Угадайте благодаря кому Аль-Наср встаёт на пути победы - Садио Мане ✊🏼 лучший игрок этого клуба
Ответ Hella black
Угадайте благодаря кому Аль-Наср встаёт на пути победы - Садио Мане ✊🏼 лучший игрок этого клуба
Команда борется за чемпионство и каждый матч на счету, и что делает "капитан" в самый ответственный момент?:) Просто кидает команду, кстати когда они против Истиклола из Таджикистана играли, он принципиально на матч не поехал, хотя понимает что для многих болельщиков это был единственный шанс в жизни увидеть своего кумира:)
Ответ rigobersong
Команда борется за чемпионство и каждый матч на счету, и что делает "капитан" в самый ответственный момент?:) Просто кидает команду, кстати когда они против Истиклола из Таджикистана играли, он принципиально на матч не поехал, хотя понимает что для многих болельщиков это был единственный шанс в жизни увидеть своего кумира:)
Месси в Индии как поступил?
Это полено 🪵🇵🇹 не хочет играть,потому как Бензема переходит в Аль-Хиляль вместо него или что ?!
Или ему мало Феликса,Мане,Брозовича,Комана,Симакана и топового Иньиго Мартинеса 🤔
Всё что нам впаривали до этого,о профессионализме,о величии и трофеях в одиночку,все это шляпа полная ☝🏼
Ответ Hella black
Это полено 🪵🇵🇹 не хочет играть,потому как Бензема переходит в Аль-Хиляль вместо него или что ?! Или ему мало Феликса,Мане,Брозовича,Комана,Симакана и топового Иньиго Мартинеса 🤔 Всё что нам впаривали до этого,о профессионализме,о величии и трофеях в одиночку,все это шляпа полная ☝🏼
Он просто не первый и где-то внутри это наверное понимает, особенно глядя на его последние успехи, поэтому злиться, психует и ведёт себя высокомерно, а годы уходят, а выхлопа в титулах ноль 0️⃣ На месте арабов, я бы сказал ему, что денег больше нет и давай до свидания… Даже покупать никого не надо будет, Аль - Наср задышит и вновь что-нибудь сразу же выиграет, как и было до прихода этого престарелого недоразумения)
А так конечно уровень профессионализма зашкаливает, неужели арабы готовы терпеть такие выходки, они его сделали миллиардером, дали возможность забить 1000 голов, устроили самый настоящий спектакль ради одного игрока, исполняли все прихоти, меняли тренеров и т.д. О каком развитии лиги они говорят, если так позволяют к себе относиться:)
Мане истинная легенда футбола и величайший игрок в истории чемпионата СА!:)
Хиляль абсолютно никакой. Никто не хочет бегать. Нуньес вообще нулевой. Ни паса, ни удара. Хиляль опять потеряет очки. Может и проиграть. Ахли выглядит интересней.
Ответ Петр Петрович_1117060360
Хиляль абсолютно никакой. Никто не хочет бегать. Нуньес вообще нулевой. Ни паса, ни удара. Хиляль опять потеряет очки. Может и проиграть. Ахли выглядит интересней.
согласен полностью. тут не иначе установка сверху пришла сливать чемп для удовлетворения хотелок рональды.
Всем техническое поражение кроме Аль-Насры. Siuuuu🐬
Сегодня сильнейший состав с Гарибом в атаке!:)
Иттихад уже не Бензема
Больше похоже на пенальти
Руководство Аль Насра после победы:

"Под нашим руководством Аль Наср идёт верным путем, что и доказал сегодняшний матч! Вперёд! Оптимальный состав найден!"
