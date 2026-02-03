Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Таавун», «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Халидж»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 20-го тура.
1 февраля «Аль-Иттихад» Карима Бензема победил «Аль-Нажму» (1:0).
2 февраля «Аль-Наср» без Криштиану Роналду обыграл «Аль-Рияд» в гостях (1:0), «Аль-Хилаль» Малкома сыграл вничью с «Аль-Ахли» Рияда Мареза (0:0).
3 февраля «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума справился с «Аль-Таавуном» (1:0), а «Аль-Кадисия» Матео Ретеги обыграла «Аль-Халидж» (1:0).
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili Berry
Ramiro Enrique Paz Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Аль-Кахтани Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Обайд, Бедран, Sanousi Mohammed, Вада, Аль-Кахтани, Шарахили, Силла, Мейте, Arielson Sampaio Galvão
Запасные: Hassan Ali Rabea, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Альсахади, Аль-Багауи, David, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири, Naji
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Солан, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Аль-Досари, Бакли, Аль-Алива, Kortajarena Canellada, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Mansour Camara, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Berry, Аль-Досари, Аль-Асмари, Ibrahem Barabaa, Odai Hussein Abdulghani Slimani
Аль-Ганнам Abdulrahman Saleh Nabza
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
Рамос де Соуза Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Хинди, Аль-Хатиб, Аль-Ганнам, Вейналдум, Медран, Коста, Али, Аль-Отайби, Дембеле
Запасные: Аль-Олайян, Маду, Хассан, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Abdulrahman Saleh Nabza, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Awad Abdu Dahal, Нкота
Аль-Таавун:
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Аль-Муфрадж, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Биэл, Фюльжени, Аль-Кахтани, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Запасные: Атийя, Abdulrahman bin Salah bin Abdulrahman Al Senaid, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Аль-Рашиди, Moustapha Sémbène, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
Аль-Джувайр Gabriel Carvalho Teixeira
Аль-Хамсаль Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Аль-Халидж
Морис, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Масурас, Паоло Фернандес, Ребошу, Канаба, Хамзи, Аль-Хамсаль, Кинг
Запасные: Al-Haydar, Аль-Мутайри, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Исса, Курбелис, Mohammed Alghanem, Abdoulie Mboge, Raed Firas Al Shanqiti, Abdullah Turki Al Zaynaldeen
Аль-Кадисия:
Аль-Кассар, Г. Альварес, Начо, Такри, Аль-Аммар, Аль-Джувайр, Вайгль, Нандес, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Хазази, Махнаши, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Ассири, Аль-Ахмад, Аль-Салем, Gabriel Carvalho Teixeira, Саньюр, Аль-Шахрани
Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Sabri Abdu H. Dahal Аль-Харти
Аль-Бакауи Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Аль-Хаммами Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Аль-Таин Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Аль-Асмари Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi Ганвула
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Сьерро, Аль-Асмари, Аль-Хаммами, Карлос, Браунхилл
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Эрнандес, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Majed Hani Abdullah, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Алфа Семеду, Бензия, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Al-Deqeel, Аль-Харти, Аль-Биши, Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Саафи, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Джауаи, Аль-Рашиди
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Al Swealem Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami Аль-Хараджин
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani Al-Shanqiti
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
Al Dhuwayhi Фабиу Мартинш
Jefferson Soares Oliveira Ramos Ali bin Hassan Al Masoud
Aljari Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
Jefferson Soares Oliveira Ramos
Аль-Фатех
Пачеко, Касим, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Aljari, Юссуф, Саадан, Бендебка, Варгас, Jefferson Soares Oliveira Ramos
Запасные: Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Mohammed Al Sahihi, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Бохари, Mohammed Al-Sarnoukh, Батна, Ali bin Hassan Al Masoud
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Aboubacar Bah, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Аль-Сома
Запасные: Фабиу Мартинш, Al-Shanqiti, Аль-Хараджин, Саюд, Nawaf bin Nasser bin Mohammed Al Bishri, Зайед, Аль-Хайбари, Розье, Аль-Шаммари
Vitor Hugo Brenneisen Vargas Khalid bin Mohammed Al Subaie
Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais Majed Mohammed Yazid Dawran
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Гуга Родригеш
Аль-Шенгити Аль-Джулайдан
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Фабиньо, Аль-Гамди, Фернандеш, Ауар, Диаби
Запасные: Аль-Гамди, Фаллатах, Аль-Биши, Аль-Нашри, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Хаджи, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Джулайдан
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Флорес, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Джасим, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Бутобба
Запасные: Аль-Энази, Аль-Хаусауи, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Mohammed Mansour Yahya Mile, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Шаммари, Гуга Родригеш, Khalid bin Mohammed Al Subaie
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
Ahmed Mohammed Al Siyahi Alabsi
Abdulelah Mohammed Al Khaibari Сали
Соро Ammar Nasser Al Harfi
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Серхио Гонсалес, Аль-Хайбари, Тозе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Соро, Sultan Ali Haroun, Лиа Оку
Запасные: Сали, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Ammar Nasser Al Harfi, Силла, Тармин, Аль-Шехри, Alabsi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Аль-Хассан, Анжело Габриэл, Яхья, Гариб, Жоау Феликс, Мане
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Аль-Хайбари, Аль-Наджди, Маран, Бушаль, Abdulkarim, Камара
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Марез Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Аль-Ями Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Кулибали, Томбакти, Аль-Харби, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес
Запасные: Аль-Досари, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Меите, Аль-Авджами, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Ями, Мендаш
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Галено, Кессиэ, Атангана Эдоа, Марез, Мийо, Тоуни
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Yazan Madani, Салех, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Аль-Санби, Аль-Джухани
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Нген Abdulaziz Saleh Al Hatila
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Неу Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor Аль-Брейк
Гюль Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
Аль-Хеджи Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Нген, Гюль, Неу, Бассогог, Нарей
Запасные: Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Наджар, Индже, Аль-Кайди, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Ibrahim Mohammed Ashi, Аль-Аббас, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Коне, Аль-Хеджи, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Родригес, Ляказетт
Запасные: Jaber, Малайека, Аль-Брейк, Mohammed bin Nasser bin Mani' Al Bahyan Al Hakim, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Фарадж, Аль-Салули, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Al-Ali
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
Или ему мало Феликса,Мане,Брозовича,Комана,Симакана и топового Иньиго Мартинеса 🤔
Всё что нам впаривали до этого,о профессионализме,о величии и трофеях в одиночку,все это шляпа полная ☝🏼
"Под нашим руководством Аль Наср идёт верным путем, что и доказал сегодняшний матч! Вперёд! Оптимальный состав найден!"