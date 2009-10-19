Александр Головин: «Я в любом случае буду поддерживать Кокорина и Мамаева. На видео не все показали»

Полузащитник «Монако» ответил на вопросы болельщиков на стриме во время игры в PUBG.

– Как отношения в команде?

– Если ты новичок, все тебе помогают в команде. В России все по-другому. У нас если ты новичок, на тебя косо смотрят.

– Как ты относишься к ситуации с и Мамаевым?

– Это слишком провокационный вопрос. Я в любом случае буду поддерживать их. Я их знаю, удивился…

Сколько я их знаю, уверен, что это было не просто так. То, что было на видео, не все показали, значит.

– Кто из футболистов лучше всего играет в Counter-Strike?

– Из тех, с кем я играл – Федя Смолов. А так много кто хорошо играет.

– В FIFA играешь?

– Я пытался играть в FIFA, думал, интересно будет, заходил на 1-2 игры в день, но надоедает быстро.

– Рад ли ты приходу Анри в ?

– Пока он два дня только, дальше будет видно.

– На какой позиции тебя видит Анри?

– Да ничего не меняется: в атаке, – сказал Головин.

«В России не любят, когда человек играет во что-то еще». Головин хорош и в видеоиграх