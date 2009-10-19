Александр Головин: «Я в любом случае буду поддерживать Кокорина и Мамаева. На видео не все показали»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы болельщиков на стриме во время игры в PUBG.
– Как отношения в команде?
– Если ты новичок, все тебе помогают в команде. В России все по-другому. У нас если ты новичок, на тебя косо смотрят.
– Как ты относишься к ситуации с Кокориным и Мамаевым?
– Это слишком провокационный вопрос. Я в любом случае буду поддерживать их. Я их знаю, удивился…
Сколько я их знаю, уверен, что это было не просто так. То, что было на видео, не все показали, значит.
– Кто из футболистов лучше всего играет в Counter-Strike?
– Из тех, с кем я играл – Федя Смолов. А так много кто хорошо играет.
– В FIFA играешь?
– Я пытался играть в FIFA, думал, интересно будет, заходил на 1-2 игры в день, но надоедает быстро.
– Рад ли ты приходу Анри в «Монако»?
– Пока он два дня только, дальше будет видно.
– На какой позиции тебя видит Анри?
– Да ничего не меняется: в атаке, – сказал Головин.
«В России не любят, когда человек играет во что-то еще». Головин хорош и в видеоиграх