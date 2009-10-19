Наверх

    Александр Головин: «Я в любом случае буду поддерживать Кокорина и Мамаева. На видео не все показали»

    Теги Зенит Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Александр Головин Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы болельщиков на стриме во время игры в PUBG.

    – Как отношения в команде?

    – Если ты новичок, все тебе помогают в команде. В России все по-другому. У нас если ты новичок, на тебя косо смотрят.

    – Как ты относишься к ситуации с Кокориным и Мамаевым?

    – Это слишком провокационный вопрос. Я в любом случае буду поддерживать их. Я их знаю, удивился…

    Сколько я их знаю, уверен, что это было не просто так. То, что было на видео, не все показали, значит.

    – Кто из футболистов лучше всего играет в Counter-Strike?

    – Из тех, с кем я играл – Федя Смолов. А так много кто хорошо играет.

    – В FIFA играешь?

    – Я пытался играть в FIFA, думал, интересно будет, заходил на 1-2 игры в день, но надоедает быстро.

    – Рад ли ты приходу Анри в «Монако»?

    – Пока он два дня только, дальше будет видно.

    – На какой позиции тебя видит Анри?

    – Да ничего не меняется: в атаке, – сказал Головин.

    «В России не любят, когда человек играет во что-то еще». Головин хорош и в видеоиграх

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться