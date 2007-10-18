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    Каррера о Кокорине и Мамаеве: «Они заслуживают наказания. Ударить стулом человека поутру в общественном месте – это уникальный инцидент»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Массимо Каррера Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об инциденте с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

    «Когда это все стряслось, я был в Италии. Но резонанс от события такой, что, конечно, я не мог не узнать о случившемся. Уверен, на эту тему уже столько всего у вас сказано и написано… История, конечно, крайне неприятная.

    Понятно, что провинившиеся заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю. И выступать моралистом не хочу. Есть компетентные органы и есть клубы, за которые играют эти ребята. Кому положено, те и разберутся.

    Нормальным это не назовешь, но и говорить, что конфликты в мире спорта – такая уж экзотическая редкость, тоже вряд ли приходится.

    Другое дело, что вот ударить стулом человека поутру в общественном месте – это инцидент уникальный сам по себе. Именно подобного я что-то не припомню.

    Бывают драки на дискотеках, разборки в раздевалках или на тренировках, конфликты с папарацци, еще что-то… Понятно, что в данном случае существует видео, которое всех потрясло.

    Да еще история произошла в тот момент, когда сам чемпионат был на каникулах, а значит, собственно о футболе говорилось меньше.

    Но в эти выходные чемпионат России возобновляется, так что хочется верить: речь вновь пойдет о самой игре, а не о событиях, далеких от нее», – сказал Каррера. 

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