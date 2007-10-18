Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением об инциденте с участием Павла Мамаева и .

«Когда это все стряслось, я был в Италии. Но резонанс от события такой, что, конечно, я не мог не узнать о случившемся. Уверен, на эту тему уже столько всего у вас сказано и написано… История, конечно, крайне неприятная.

Понятно, что провинившиеся заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю. И выступать моралистом не хочу. Есть компетентные органы и есть клубы, за которые играют эти ребята. Кому положено, те и разберутся.

Нормальным это не назовешь, но и говорить, что конфликты в мире спорта – такая уж экзотическая редкость, тоже вряд ли приходится.

Другое дело, что вот ударить стулом человека поутру в общественном месте – это инцидент уникальный сам по себе. Именно подобного я что-то не припомню.

Бывают драки на дискотеках, разборки в раздевалках или на тренировках, конфликты с папарацци, еще что-то… Понятно, что в данном случае существует видео, которое всех потрясло.

Да еще история произошла в тот момент, когда сам чемпионат был на каникулах, а значит, собственно о футболе говорилось меньше.

Но в эти выходные чемпионат России возобновляется, так что хочется верить: речь вновь пойдет о самой игре, а не о событиях, далеких от нее», – сказал Каррера.

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