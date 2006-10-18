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    Адвокат Мамаева: «Мы не питаем надежд на то, что суд отпустит Павла под домашний арест»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал позицию защиты на обвинения в хулиганстве.

    «Мы выразили позицию, с чем мы согласны, с чем категорически не согласны. С обвинением в хулиганстве мы не согласны. Мамаев к нему не причастен.

    Обвинение основано на домыслах и не согласуется и с материалами, которые есть у следствия, и с материалами из общедоступных источников.

    Сегодня Павел встречался с отцом. Это огромная моральная поддержка для Мамаева. Это только поддержит его в нынешней жизненной ситуации. Настроение у Мамаева ровное, готов ко всем процедурам.

    Настрой на то, что рано или поздно будет дана правильная юридическая оценка делу. Это позволит избежать осуждения в уголовном смысле и заняться трудовой деятельностью», – сказал Бушманов. 

    Адвокат заявил, что он и его доверитель не слишком верят в то, что будет одобрено прошение о переводе под домашний арест.

    «Не знаю, откуда появилась информация, что завтра Павла отпустят под домашний арест. Мы надежд на этот счет особо не питаем. Я даже записался к нему на посещение на понедельник.

    Да, рассчитываем, что суд займет более мягкую позицию и найдет возможность выбрать другую меру пресечения, которая позволит находиться ему на свободе до принятия окончательного решения.

    Надеемся, суд будет основывать свое решение на правовых нормах», – добавил Бушманов

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