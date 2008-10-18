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    Семак о Кокорине и Мамаеве: «Жаль их, конечно. Но за поступки нужно отвечать»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг форварда петербургской команды Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    – Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным – каким было бы решение?

    – Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех.

    Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

    – Вам их жаль?

    – Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать, – сказал Семак.

    Мамаев и Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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