Семак о Кокорине и Мамаеве: «Жаль их, конечно. Но за поступки нужно отвечать»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг форварда петербургской команды Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

– Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным – каким было бы решение?

– Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех.

Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

– Вам их жаль?

– Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать, – сказал Семак.

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