Агент Муминов: «Дзюба – самый популярный человек в России после Путина. Пост с его поддержкой помог бы Кокорину и Мамаеву»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым и Федором Смоловым, высказался о ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

– Не хочется, чтобы общественный резонанс давил на принятие решений. Справедливый суд, но не судилище. В этом смысле, реакция «Зенита» показалась более взвешенной и спокойной.

«Краснодар» же выбрал стратегию отрубленного хвоста, как я понял, еще до конца расследования подав на расторжение. Но на то мы и люди, чтобы помнить не только плохое, но и хорошее.

Помнить, например, то, что Мамаев был первым большим игроком, сборником, который перешел в только становящийся на ноги «Краснодар», поверил в них. И я точно знаю, что Широков и тот же Смолов, при принятии решения о переходе, учитывали фактор Мамаева.

– Футбольная общественность отвернулась от игроков. На их карьере можно поставить крест?

– Ну почему отвернулась? Высказываются в их поддержку. Смолов поддержал, Газзаев, Игорь Денисов.

Это же не попытка обелить, а человеческое участие. У многих ведь сложилось ощущение, что мера пресечения слишком сурова…

– По-вашему, хватило бы домашнего ареста?

– Да. Я вот еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы. Он бы реально помог пацанам.

Артем сейчас – самый популярный человек в стране после Путина, к нему прислушиваются, у него авторитет. Как-то выступить, предложить взять на поруки, дать суду личные гарантии, как угодно.

Да, ребята оступились, совершили ужасное, но до суда профессиональные спортсмены не должны сидеть в СИЗО, это же бред. Изоляторы переполнены.

На дворе 21 век, есть разные инструменты – залоги, электронные браслеты. Зачем сразу на кичу? Кто оттуда вышел лучше? – сказал Муминов.