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    Агент Муминов: «Дзюба – самый популярный человек в России после Путина. Пост с его поддержкой помог бы Кокорину и Мамаеву»

    Теги Зенит Артем Дзюба Игорь Денисов Федор Смолов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Владимир Путин Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кахор Муминов Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым и Федором Смоловым, высказался о ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    – Не хочется, чтобы общественный резонанс давил на принятие решений. Справедливый суд, но не судилище. В этом смысле, реакция «Зенита» показалась более взвешенной и спокойной.

    «Краснодар» же выбрал стратегию отрубленного хвоста, как я понял, еще до конца расследования подав на расторжение. Но на то мы и люди, чтобы помнить не только плохое, но и хорошее.

    Помнить, например, то, что Мамаев был первым большим игроком, сборником, который перешел в только становящийся на ноги «Краснодар», поверил в них. И я точно знаю, что Широков и тот же Смолов, при принятии решения о переходе, учитывали фактор Мамаева.

    – Футбольная общественность отвернулась от игроков. На их карьере можно поставить крест?

    – Ну почему отвернулась? Высказываются в их поддержку. Смолов поддержал, Газзаев, Игорь Денисов.

    Это же не попытка обелить, а человеческое участие. У многих ведь сложилось ощущение, что мера пресечения слишком сурова…

    – По-вашему, хватило бы домашнего ареста?

    – Да. Я вот еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы. Он бы реально помог пацанам.

    Артем сейчас – самый популярный человек в стране после Путина, к нему прислушиваются, у него авторитет.  Как-то выступить, предложить взять на поруки, дать суду личные гарантии, как угодно.

    Да, ребята оступились, совершили ужасное, но до суда профессиональные спортсмены не должны сидеть в СИЗО, это же бред. Изоляторы переполнены.

    На дворе 21 век, есть разные инструменты – залоги, электронные браслеты. Зачем сразу на кичу? Кто оттуда вышел лучше? – сказал Муминов.

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