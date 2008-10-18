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    Тренер «Анжи»: «Попросил не бойкотировать матч с ЦСКА. Все-таки Хабиб придет»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Анжи Магомед Адиев Хабиб Нурмагомедов кризис Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что в ходе диалога попросил игроков не бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

    – В команде долги по зарплатам от четырех месяцев. Есть недопонимание между игроками и начальством. В такой ситуации главный тренер должен занимать сторону руководства или футболистов?

    – Я балансирую на лезвии ножа. С одной стороны, благодарен руководству, что доверили мне клуб РПЛ. С их стороны это был рискованный шаг. Так что с моей стороны будет благодарность в любом случае.

    С другой стороны, есть команда, которая полностью выполняла мои требования. Даже при шести поражениях подряд парни все равно верили в мои идеи, тактику и схему – не было отсебятины. Могли бы на это свалить при поражениях, но не стали.

    По тренировкам к ним тоже нет вопросов. Тем более что они не получают зарплату. Парням честь и хвала – этого я тоже никогда не забуду. Понимаете, я зажат с двух сторон. Благодарен и тем, и другим.

    – Но какая-то позиция у вас есть?

    – Позиция миротворца. Говорю ребятам, что руководство делает все для поиска денег. А начальству объясняю, чтобы не было шараханий и негатива к футболистам, мол, они отказываются играть.

    И там, и там приходится вести миротворческий диалог. Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА.

    – Почему?

    – Все-таки придет самый сильный человек в мире – Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег.

    Тем более так совпало, что будет столько народу из-за Хабиба и ЦСКА. Возможно, руководители Дагестана придут. Если мы игрой докажем, то, возможно, кто-то к нам лицом развернется. Надеюсь, что достучался до ребят.

    То, что они едут в Махачкалу, уже о многом говорит. Хотя еще может случиться что угодно. Надеюсь, что они в этот день останутся футболистами. Хотя на одних моих уговорах команда долго не продержится, – сказал Адиев.

    Ранее появилась информация, что махачкалинцы могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за долгов клуба перед футболистами.

    Также сообщалось, что «Анжи» не может найти средства на перелет из Москвы (клуб базируется в Подольске) в Каспийск на игру.

    Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 19 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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