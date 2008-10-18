Тренер «Анжи»: «Попросил не бойкотировать матч с ЦСКА. Все-таки Хабиб придет»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что в ходе диалога попросил игроков не бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
– В команде долги по зарплатам от четырех месяцев. Есть недопонимание между игроками и начальством. В такой ситуации главный тренер должен занимать сторону руководства или футболистов?
– Я балансирую на лезвии ножа. С одной стороны, благодарен руководству, что доверили мне клуб РПЛ. С их стороны это был рискованный шаг. Так что с моей стороны будет благодарность в любом случае.
С другой стороны, есть команда, которая полностью выполняла мои требования. Даже при шести поражениях подряд парни все равно верили в мои идеи, тактику и схему – не было отсебятины. Могли бы на это свалить при поражениях, но не стали.
По тренировкам к ним тоже нет вопросов. Тем более что они не получают зарплату. Парням честь и хвала – этого я тоже никогда не забуду. Понимаете, я зажат с двух сторон. Благодарен и тем, и другим.
– Но какая-то позиция у вас есть?
– Позиция миротворца. Говорю ребятам, что руководство делает все для поиска денег. А начальству объясняю, чтобы не было шараханий и негатива к футболистам, мол, они отказываются играть.
И там, и там приходится вести миротворческий диалог. Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА.
– Почему?
– Все-таки придет самый сильный человек в мире – Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег.
Тем более так совпало, что будет столько народу из-за Хабиба и ЦСКА. Возможно, руководители Дагестана придут. Если мы игрой докажем, то, возможно, кто-то к нам лицом развернется. Надеюсь, что достучался до ребят.
То, что они едут в Махачкалу, уже о многом говорит. Хотя еще может случиться что угодно. Надеюсь, что они в этот день останутся футболистами. Хотя на одних моих уговорах команда долго не продержится, – сказал Адиев.
Ранее появилась информация, что махачкалинцы могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за долгов клуба перед футболистами.
Также сообщалось, что «Анжи» не может найти средства на перелет из Москвы (клуб базируется в Подольске) в Каспийск на игру.
Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 19 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.