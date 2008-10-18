Тренер «Анжи»: «Попросил не бойкотировать матч с ЦСКА. Все-таки Хабиб придет»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что в ходе диалога попросил игроков не бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с .

– В команде долги по зарплатам от четырех месяцев. Есть недопонимание между игроками и начальством. В такой ситуации главный тренер должен занимать сторону руководства или футболистов?

– Я балансирую на лезвии ножа. С одной стороны, благодарен руководству, что доверили мне клуб РПЛ. С их стороны это был рискованный шаг. Так что с моей стороны будет благодарность в любом случае.

С другой стороны, есть команда, которая полностью выполняла мои требования. Даже при шести поражениях подряд парни все равно верили в мои идеи, тактику и схему – не было отсебятины. Могли бы на это свалить при поражениях, но не стали.

По тренировкам к ним тоже нет вопросов. Тем более что они не получают зарплату. Парням честь и хвала – этого я тоже никогда не забуду. Понимаете, я зажат с двух сторон. Благодарен и тем, и другим.

– Но какая-то позиция у вас есть?

– Позиция миротворца. Говорю ребятам, что руководство делает все для поиска денег. А начальству объясняю, чтобы не было шараханий и негатива к футболистам, мол, они отказываются играть.

И там, и там приходится вести миротворческий диалог. Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с .

– Почему?

– Все-таки придет самый сильный человек в мире – . Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег.

Тем более так совпало, что будет столько народу из-за Хабиба и ЦСКА. Возможно, руководители Дагестана придут. Если мы игрой докажем, то, возможно, кто-то к нам лицом развернется. Надеюсь, что достучался до ребят.

То, что они едут в Махачкалу, уже о многом говорит. Хотя еще может случиться что угодно. Надеюсь, что они в этот день останутся футболистами. Хотя на одних моих уговорах команда долго не продержится, – сказал Адиев.

Ранее появилась информация, что махачкалинцы могут бойкотировать матч с из-за долгов клуба перед футболистами.

Также сообщалось, что «Анжи» не может найти средства на перелет из Москвы (клуб базируется в Подольске) в Каспийск на игру.

Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 19 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.