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    «Анжи» провел тренировку в Дагестане перед матчем с ЦСКА. Футболисты хотели бойкотировать игру из-за долгов

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Анжи фото Анжи-Арена кризис Футбол

    «Анжи» продолжает подготовку к матчу 11-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    Махачкалинская команда накануне прилетела в Дагестан, а сегодня провела предыгровую тренировку на резервном поле «Анжи-Арены».

    «Приятно вернуться домой», – сообщает официальный твиттер «Анжи».

    Ранее появилась информация, что махачкалинцы могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за долгов клуба перед футболистами.

    Также сообщалось, что «Анжи» не может найти средства на перелет из Москвы (клуб базируется в Подольске) в Каспийск на игру.

    Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 19 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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    Фото: твиттер «Анжи»

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