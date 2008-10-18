«Анжи» провел тренировку в Дагестане перед матчем с ЦСКА. Футболисты хотели бойкотировать игру из-за долгов

«Анжи» продолжает подготовку к матчу 11-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Махачкалинская команда накануне прилетела в Дагестан, а сегодня провела предыгровую тренировку на резервном поле «Анжи-Арены».

«Приятно вернуться домой», – сообщает официальный твиттер «Анжи».

Ранее появилась информация, что махачкалинцы могут бойкотировать матч с из-за долгов клуба перед футболистами.

Также сообщалось, что «Анжи» не может найти средства на перелет из Москвы (клуб базируется в Подольске) в Каспийск на игру.

Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 19 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Фото: твиттер «Анжи»