Капитан «Анжи» Тетрашвили: «Если выйдем играть с ЦСКА, то просто потому, что мы – мужчины»

Капитан «Анжи» защитник Гурам Тетрашвили высказался по поводу возможного бойкота матча с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

О возможном бойкоте

«На данный момент ребята еще не решили насчет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого.

От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко».

О том, как ситуация сказывается на игре

«Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночей не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить.

Деньги потом выплатят, если есть совесть. Возможно, мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось», – сказал Тетрашвили.