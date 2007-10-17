Наверх

    Капитан «Анжи» Тетрашвили: «Если выйдем играть с ЦСКА, то просто потому, что мы – мужчины»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Анжи Гурам Тетрашвили кризис Чемпионат.com Футбол

    Капитан «Анжи» защитник Гурам Тетрашвили высказался по поводу возможного бойкота матча с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

    О возможном бойкоте

    «На данный момент ребята еще не решили насчет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого.

    От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко».

    О том, как ситуация сказывается на игре

    «Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночей не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить.

    Деньги потом выплатят, если есть совесть. Возможно, мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось», – сказал Тетрашвили.

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться