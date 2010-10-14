«Анжи» может поехать на автобусе из Подмосковья в Дагестан на матч с ЦСКА

«Анжи», испытывающий финансовые проблемы, изучает разные варианты поездки на матч чемпионата России с в Каспийске.

Махачкалинцы тренируются в подмосковном Подольске и просили перенести игру с армейцами в Москву, но в этом отказала РПЛ.

У «Анжи» нет денег на билеты на самолет, у клуба серьезные долги – около 300 миллионов рублей.

В связи с этим в клубе всерьез рассматривают вариант с поездкой в Дагестан на автобусе, сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

Существует возможность, при которой ЦСКА возьмет «Анжи» в свой самолет. Матч, напомним, пройдет 19 октября.

Отметим, что в этом сезоне на выездные матчи на автобусе ездит молодежная команда «Анжи».

Гендиректор «Анжи»: «Пока не купили авиабилеты в Махачкалу на матч с ЦСКА. Нет финансов»