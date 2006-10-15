«Локомотив»: «Клуб удерживает у Тарасова алименты и ежемесячно перечисляет их его бывшей жене»

Пресс-служба прокомментировала информацию о задолженности полузащитника Дмитрия Тарасова перед его бывшей женой Оксаной по алиментам.

Ранее адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин сообщил, что сумма задолженности составляет около 15 миллионов рублей.

По его словам, получил исполнительный лист по решению суда, признал задолженность, однако отказался ее погашать, ссылаясь на финансовые трудности.

«Информация о якобы имеющихся финансовых проблемах клуба не соответствует действительности. Финансовое состояние клуба стабильно и к делу отношения не имеет.

Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно.

У нас нет данных о том, что наш футболист умышленно уклонялся от уплаты алиментов.

Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов», – говорится в сообщении «Локомотива».

Тарасову грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов. Он должен более 15 млн рублей