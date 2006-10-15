Суд не стал рассматривать иск Тарасова об уменьшении размера алиментов в четыре раза

Преображенский суд Москвы вернул иск полузащитника Дмитрия Тарасова к бывшей жене Оксане с просьбой снизить размер алиментов.

«Исковое заявление Тарасова возвращено истцу в связи с неподсудностью. Данный иск должен быть рассмотрен мировым судьей», – сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Адвокат Оксаны Сергей Жорин пояснил, что игрок обратился в суд с иском об уменьшении размера выплат по алиментам с 200 тысяч рублей в четыре раза, а также просил задним числом пересчитать текущую задолженность и неустойку в 15 миллионов рублей.

По словам Жорина, получил исполнительный лист по решению суда, признал задолженность, но отказался ее погашать, ссылаясь на финансовые трудности.

Кроме того, Жорин отдельно прокомментировал решение суда и поведение Тарасова.

«Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошел в отказ.

Между тем Преображенский суд вернул Тарасову его иск, так как он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно? Посоветуйте ему погасить долг и не позориться.

Поскольку «Локомотив» и Тарасов отрицают факт наличия задолженности по алиментам, публикую просительную часть искового заявления Дмитрия Тарасова.

Обратите внимание на п.2! Тарасов просит произвести перерасчет задолженности по алиментам! А еще просит освободить от госпошлины.

Правда, исковое заявления суд сегодня вернул Тарасову. Не туда подал. Не понимаю, зачем выворачиваться?» – написал Жорин в своем твиттере.

Оксана Тарасова – первая жена футболиста. Они были в браке чуть больше двух лет и развелись в 2011 году. У них есть общая дочь. Сообщалось, что долги Тарасова составляют около 15 миллионов рублей.

Тарасову грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов. Он должен более 15 млн рублей