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    Суд не стал рассматривать иск Тарасова об уменьшении размера алиментов в четыре раза

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия светская хроника происшествия Футбол

    Преображенский суд Москвы вернул иск полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова к бывшей жене Оксане с просьбой снизить размер алиментов.

    «Исковое заявление Тарасова возвращено истцу в связи с неподсудностью. Данный иск должен быть рассмотрен мировым судьей», – сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

    Адвокат Оксаны Сергей Жорин пояснил, что игрок обратился в суд с иском об уменьшении размера выплат по алиментам с 200 тысяч рублей в четыре раза, а также просил задним числом пересчитать текущую задолженность и неустойку в 15 миллионов рублей.

    По словам Жорина, «Локомотив» получил исполнительный лист по решению суда, признал задолженность, но отказался ее погашать, ссылаясь на финансовые трудности.

    Кроме того, Жорин отдельно прокомментировал решение суда и поведение Тарасова.

    «Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошел в отказ.

    Между тем Преображенский суд вернул Тарасову его иск, так как он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно? Посоветуйте ему погасить долг и не позориться.

    Поскольку «Локомотив» и Тарасов отрицают факт наличия задолженности по алиментам, публикую просительную часть искового заявления Дмитрия Тарасова.

    Обратите внимание на п.2! Тарасов просит произвести перерасчет задолженности по алиментам! А еще просит освободить от госпошлины.

    Правда, исковое заявления суд сегодня вернул Тарасову. Не туда подал. Не понимаю, зачем выворачиваться?» – написал Жорин в своем твиттере.

    Оксана Тарасова – первая жена футболиста. Они были в браке чуть больше двух лет и развелись в 2011 году. У них есть общая дочь. Сообщалось, что долги Тарасова составляют около 15 миллионов рублей.

    Тарасову грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов. Он должен более 15 млн рублей

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