Стул, которым Кокорин ударил Пака, продается в интернете за 50 тысяч рублей

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже стула, который футболист бросил в чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Продавец, представившийся сотрудником кафе, где произошел инцидент, оценивает стоимость стула в 50 тысяч рублей.

– Я его выкупил у полицейских. Они его забрали как вещдок, а потом мне перепродали. За сколько — не скажу. Секрет фирмы. Вообще, продаю я его за 50 000, но можем немного и поторговаться. Потенциальных покупателей у меня пока не много — всего три человека позвонили.

- Можно как-то убедиться, что это именно тот самый стул?

– Ну а как вы собираетесь убеждаться? Приезжайте, смотрите на товар. Видео с Кокориным посмотрите. В кафе сходите. Там стулья такие же, а одного не хватает, – сказал продавец.