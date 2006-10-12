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    Стул, которым Кокорин ударил Пака, продается в интернете за 50 тысяч рублей

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже стула, который футболист Александр Кокорин бросил в чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    Продавец, представившийся сотрудником кафе, где произошел инцидент, оценивает стоимость стула в 50 тысяч рублей.

    – Я его выкупил у полицейских. Они его забрали как вещдок, а потом мне перепродали. За сколько — не скажу. Секрет фирмы. Вообще, продаю я его за 50 000, но можем немного и поторговаться. Потенциальных покупателей у меня пока не много — всего три человека позвонили.

    - Можно как-то убедиться, что это именно тот самый стул?

    – Ну а как вы собираетесь убеждаться? Приезжайте, смотрите на товар. Видео с Кокориным посмотрите. В кафе сходите. Там стулья такие же, а одного не хватает, – сказал продавец.

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