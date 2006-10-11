В суд поступили документы с ходатайством об аресте Кокорина и Мамаева на два месяца

Сегодня состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
По информации телеграм-канала Mash, в суд поступили документы с ходатайством следователя об аресте футболистов на два месяца.
К 18.00 братьев Кокориных и Павла Мамаева доставили в Тверской суд Москвы, где им изберут меру пресечения.
Ранее МВД сообщило, что попросит суд избрать заключение под стражу в качестве меры пресечения.
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