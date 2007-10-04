Адвокаты Майорги: «После той ночи с Роналду Кэтрин хотела покончить с собой»

Адвокаты Кэтрин Майорги, которая обвинила в изнасиловании , провели пресс-конференцию.

В ее ходе они рассказали о психологических проблемах девушки, а также о дальнейших планах действий в суде.

«Когда Кэтрин обратилась в нашу компанию, она выглядела эмоционально неустойчивой и испуганной. Она рассказывала, что после 2009 года, когда произошло изнасилование, она пребывала в депрессии, ее беспокоили навязчивые мысли, появились проблемы с алкоголем, а также желание покончить с собой. Также возникли проблемы с трудоустройством и личной жизнью.

Ей было очень тяжело, у нее было посттравматическое стрессовое расстройство и глубокая депрессия. Все последние восемь или девять лет были сложными.

Сейчас она проходит лечение, люди ей очень помогают, она сможет все это преодолеть. В школе у нее были проблемы с обучаемостью. Она усердно работала, чтобы получить диплом журналиста», – сказали представители Майорги.

Адвокаты также заявили, что в их распоряжении имеются доказательства того, что Роналду признался своим адвокатам, что Майорга отказывалась от секса, произнося слова «нет» и «стоп».

Кроме того, представители Майорги заявили, что их клиент готова вернуть 287 000 фунтов, полученные от Роналду за молчание в 2010 году в случае победы в суде.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно