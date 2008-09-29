Адвокаты Роналду подадут в суд на Spiegel, опубликовавший заявление американки с обвинением в изнасиловании

Адвокаты форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду подадут в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес игрока.

Как сообщил Der Spiegel, 34-летняя женщина обвинила Роналду в изнасиловании, в частности, анально. Инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

Роналду, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Она впервые высказывается публично насчет этой темы.

Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что данное заявление является «недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни» и он будет добиваться обеспечения правовой защиты своего клиента.

Роналду об обвинении в изнасиловании: «Это ложь. Женщина хочет прославиться за счет моего имени»

Американка обвиняет Роналду в изнасиловании