Нападающий «Ювентуса» вновь отверг все обвинения в изнасиловании.

«Я категорически отрицаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю.

Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени.

Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования», – написал Роналду в твиттере.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно