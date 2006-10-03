Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь отверг все обвинения в изнасиловании.
«Я категорически отрицаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю.
Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени.
Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования», – написал Роналду в твиттере.
Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно