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    Роналду о деле об изнасиловании: «Я категорически отрицаю обвинения. Не буду участвовать в спектакле, который устроили СМИ»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь отверг все обвинения в изнасиловании.

    «Я категорически отрицаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю.

    Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени.

    Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования», – написал Роналду в твиттере.

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

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