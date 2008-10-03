УЕФА открыл дело в против ЦСКА из-за блокирования лестничных проходов в «Лужниках»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА после матча с во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Дело открыто в связи с блокированием лестничных проходов в «Лужниках», что является нарушением техники безопасности.

Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА рассмотрит дело 18 октября.

Пока УЕФА не открывал дело в отношении голкипера ЦСКА Игоря Акинфева, которого румынский арбитр Овидиу Хацеган удалил за эмоциональную реакцию в самом конце матча, показав две желтых карточки за несколько секунд.

ЦСКА собрал полные «Лужники» и заработал на билетах больше 8 млн евро

За что удалили Акинфеева? Кто такие Кырнац и Помазун, которые могут заменить его в ЛЧ?