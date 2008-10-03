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    УЕФА открыл дело в против ЦСКА из-за блокирования лестничных проходов в «Лужниках»

    Теги ЦСКА Лужники Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА после матча с «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Дело открыто в связи с блокированием лестничных проходов в «Лужниках», что является нарушением техники безопасности.

    Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА рассмотрит дело 18 октября.

    Пока УЕФА не открывал дело в отношении голкипера ЦСКА Игоря Акинфева, которого румынский арбитр Овидиу Хацеган удалил за эмоциональную реакцию в самом конце матча, показав две желтых карточки за несколько секунд.

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