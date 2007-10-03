Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА заработал 2,7 млн евро за победу над «Реалом»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Реал Мадрид Виктория Пльзень Лига чемпионов УЕФА бизнес Спорт-Экспресс Футбол

    ЦСКА заработал еще 2,7 миллиона евро после победы над «Реалом» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Такую сумму УЕФА выплачивает клубам за победу на групповом этапе турнира.

    Ничья в первом туре с чешской «Викторией» (2:2) принесла армейцев 900 тысяч евро. За выход в основной турнир Лиги чемпионов ЦСКА заработал 15,25 миллиона.

    Таким образом, московский клуб уже заработал 18,85 миллиона евро. Команда проведет в ЛЧ еще как минимум четыре матча.

    ЦСКА собрал полные «Лужники» и заработал на билетах больше 8 млн евро

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться