ЦСКА заработал 2,7 млн евро за победу над «Реалом»

ЦСКА заработал еще 2,7 миллиона евро после победы над (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Такую сумму УЕФА выплачивает клубам за победу на групповом этапе турнира.

Ничья в первом туре с чешской «Викторией» (2:2) принесла армейцев 900 тысяч евро. За выход в основной турнир Лиги чемпионов заработал 15,25 миллиона.

Таким образом, московский клуб уже заработал 18,85 миллиона евро. Команда проведет в ЛЧ еще как минимум четыре матча.

ЦСКА собрал полные «Лужники» и заработал на билетах больше 8 млн евро