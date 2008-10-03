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    УЕФА: «ЦСКА не сможет обжаловать удаление Акинфеева»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Рома Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Овидиу Хацеган ТАСС Футбол

    ЦСКА не может оспорить удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    Румынский арбитр Овидиу Хацеган уже в компенсированное время показал 32-летнему голкиперу две желтых карточки в течение нескольких секунд.

    Регламент УЕФА не предусматривает отмену наказания в подобном случае. Акинфеев точно пропустит матч с «Ромой».

    «ЦСКА не сможет обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче против «Реала».

    Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй желтой карточки, показав ее другому футболисту», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

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