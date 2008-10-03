УЕФА: «ЦСКА не сможет обжаловать удаление Акинфеева»

ЦСКА не может оспорить удаление вратаря в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Румынский арбитр Овидиу Хацеган уже в компенсированное время показал 32-летнему голкиперу две желтых карточки в течение нескольких секунд.

Регламент УЕФА не предусматривает отмену наказания в подобном случае. Акинфеев точно пропустит матч с «Ромой».

«ЦСКА не сможет обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче против .

Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй желтой карточки, показав ее другому футболисту», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

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