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    Чемпионат Франции. «Монако» с Головиным против «Анжера», «Ницца» в гостях у «Нанта»

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    В 7-м туре лиги 1 «Монако» принимает «Анжер», «Дижон» встречается с «Марселем», «ПСЖ» играет с «Реймсом».

    Чемпионат Франции

    7-й тур

    Нант – Ницца 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    25 сентября, 20.00, «Стад ля Божуар»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 31 Жалле.
    НантТэтэрушану, Мязга, Лукас Лима, Кватенг, Мбоджи, Ронжье, Крхин, Бошилья, Лимбомбе, Уорис, Сала.
    НиццаБенитес, Данте, Сарр, Коли, Эрей, Сен-Максимен, Макенго, Тамез, Ле-Мелу, Жалле, Маолида.

     

    Монако – Анжер 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    25 сентября, 20.00, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 27 Баокен.
    МонакоБенальо, Глик, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон, Тилеманс, Ахолу, Головин, Шадли, Грансир, Фалькао.
    АнжерБютель, Тома, Бамба, Манко, Павлович (Траоре, 8), Ндойе, Сантамария, Мангани, Капель, Те, Баокен.
    Предупреждение:
    Ндойе (13).

     

    Тулуза – Сент-Этьен
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ним – Генгам
    Дата проведения
    26 сентября, 20.00, «Стад де Костьере»
    превью матча онлайн статистика

     

    Марсель – Страсбур
    Дата проведения
    26 сентября, 20.00, «Велодром»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дижон – Лион
    Дата проведения
    26 сентября, 20.00, «Гастон Жерар»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кан – Монпелье
    Дата проведения
    26 сентября, 20.00, «Мишель д′Орнано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бордо – Лилль
    Дата проведения
    26 сентября, 20.00, «Стад де Бордо»
    превью матча онлайн статистика

     

    Амьен – Ренн
    Дата проведения
    26 сентября, 20.00, «Ликорн»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПСЖ – Реймс
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица лиги 1

    Статистика лиги 1

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