Чемпионат Франции. «Монако» с Головиным против «Анжера», «Ницца» в гостях у «Нанта»

В 7-м туре лиги 1 «Монако» принимает «Анжер», «Дижон» встречается с «Марселем», «ПСЖ» играет с «Реймсом».
Чемпионат Франции
7-й тур
- Дата проведения
- 25 сентября, 20.00, «Стад ля Божуар»
- Гол:
- 0:1 – 31 Жалле.
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Нант –
Тэтэрушану, Мязга, Лукас Лима, Кватенг, Мбоджи, Ронжье, Крхин, Бошилья, Лимбомбе, Уорис, Сала.
- Дата проведения
- 25 сентября, 20.00, «Луи II»
- Гол:
- 0:1 – 27 Баокен.
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Монако –
Бенальо, Глик, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон, Тилеманс, Ахолу, Головин, Шадли, Грансир, Фалькао.
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Анжер –
Бютель, Тома, Бамба, Манко, Павлович (Траоре, 8), Ндойе, Сантамария, Мангани, Капель, Те, Баокен.
- Предупреждение:
- Ндойе (13).
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Стад де Костьере»
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Велодром»
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Гастон Жерар»
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Мишель д′Орнано»
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Стад де Бордо»
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Ликорн»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.