Криштиану дебютирует за «Ювентус» 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой

Новичок «Ювентуса» не будет играть за туринский клуб в товарищеских турнирах.

Португалец начнет тренироваться с командой 30 июля и пропустит матчи International Champions Cup и матч всех звезд МЛС – против сборной североамериканской лиги.

Роналду не будет исключением – все футболисты, которые играли в плей-офф ЧМ-2018, также пропустят эти игры.

Планируется, что Роналду дебютирует за 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой «Юве» в Виллар-Перозе – родной коммуне семьи Аньелли.