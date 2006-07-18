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    Криштиану дебютирует за «Ювентус» 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за туринский клуб в товарищеских турнирах.

    Португалец начнет тренироваться с командой 30 июля и пропустит матчи International Champions Cup и матч всех звезд МЛС – против сборной североамериканской лиги.

    Роналду не будет исключением – все футболисты, которые играли в плей-офф ЧМ-2018, также пропустят эти игры. 

    Планируется, что Роналду дебютирует за «Ювентус» 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой «Юве» в Виллар-Перозе – родной коммуне семьи Аньелли.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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