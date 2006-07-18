Криштиану дебютирует за «Ювентус» 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за туринский клуб в товарищеских турнирах.
Португалец начнет тренироваться с командой 30 июля и пропустит матчи International Champions Cup и матч всех звезд МЛС – против сборной североамериканской лиги.
Роналду не будет исключением – все футболисты, которые играли в плей-офф ЧМ-2018, также пропустят эти игры.
Планируется, что Роналду дебютирует за «Ювентус» 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой «Юве» в Виллар-Перозе – родной коммуне семьи Аньелли.