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    Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова

    Теги происшествия Сергей Кирьяков Игорь Рабинер Спорт-Экспресс Футбол

    Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, что обратился в полицию из-за конфликта с бывшим тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым.

    «Я обязан это сделать не для себя, а для профессии. Иначе, если я не дам ход этому делу, люди подобные Кирьякову начнут понимать, что за мнение можно бить в лицо. А за мнение нельзя бить в лицо, если мы живем в XXI веке.

    В течение десяти дней должно поступить решение либо об открытии, либо о не открытии уголовного дела. Я не очень хорошо знаю, о какой статье речь. Думаю, до суда дело дойдет», – сказал Рабинер.

    Кирьяков ударил Рабинера за слово «пидорас». У журналиста – другая версия

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