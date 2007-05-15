Нойер, Дракслер, Вернер и Сане вошли в расширенный состав сборной Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал расширенный состав команды на ЧМ-2018.

Для подготовки к чемпионату мира в России вызваны 27 игроков. В окончательной заявке 4 июня останутся 23 футболиста.

Вратари: Бернд Лено («Байер»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген ( ), Кевин Трапп («ПСЖ»);

Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Джонатан Та («Байер»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер ( );

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер ( ), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Леон Горетцка, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Месут Озил («Арсенал»);

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Нильс Петерсен («Фрайбург»), Томас Мюллер («Бавария»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

На ЧМ-2018 Германия в группе сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.