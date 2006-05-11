КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 330 тысяч рублей, «Зенит» – на 455 тысяч

Сегодня на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС были вынесены решения по итогам матчей 29-го тура РФПЛ.
«Локомотив» – «Зенит»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Локомотива» Юрия Семина на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
– за бросание зрителями предметов на трибуны во время матча и за неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении зрителями имущественного вреда объекту спорта – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Зенит» на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.
– за бросание зрителями предметов на трибуны и за неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении зрителями имущественного вреда объекту спорта – оштрафовать «Зенит» на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
– за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Зенит» на 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.
– за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованного баннера – оштрафовать «Зенит» на 25 000 (Двадцать тысяч) рублей.
«Тосно» – «Динамо»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
«Спартак» – «Ростов»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
«Урал» – «Амкар»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Амкар» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
ЦСКА – «Арсенал»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ЦСКА на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.
– за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц – оштрафовать ЦСКА на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
«Анжи» – «Ахмат»
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера «Анжи» Арсена Акаева на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
– за неучастие в обязательном послематчевом интервью – оштрафовать главного тренера «Анжи» Вадима Скрипченко на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать старшего тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
«Рубин» – «Уфа»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Рубин» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.