КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 330 тысяч рублей, «Зенит» – на 455 тысяч

Сегодня на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС были вынесены решения по итогам матчей 29-го тура РФПЛ.

«Локомотив» –

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера Юрия Семина на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

– за бросание зрителями предметов на трибуны во время матча и за неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении зрителями имущественного вреда объекту спорта – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

– за бросание зрителями предметов на трибуны и за неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении зрителями имущественного вреда объекту спорта – оштрафовать на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

– за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать на 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.

– за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованного баннера – оштрафовать «Зенит» на 25 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Тосно» –

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– «Ростов»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

«Урал» – «Амкар»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Амкар» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

– «Арсенал»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

– за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц – оштрафовать на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

«Анжи» – «Ахмат»

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера «Анжи» Арсена Акаева на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

– за неучастие в обязательном послематчевом интервью – оштрафовать главного тренера «Анжи» Вадима Скрипченко на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать старшего тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Рубин» – «Уфа»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Рубин» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.