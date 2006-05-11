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    КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 330 тысяч рублей, «Зенит» – на 455 тысяч

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    Сегодня на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС были вынесены решения по итогам матчей 29-го тура РФПЛ.

    «Локомотив» – «Зенит»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Локомотива» Юрия Семина на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    – за бросание зрителями предметов на трибуны во время матча и за неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении зрителями имущественного вреда объекту спорта – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Локомотив» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Зенит» на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

    – за бросание зрителями предметов на трибуны и за неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении зрителями имущественного вреда объекту спорта – оштрафовать «Зенит» на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

    – за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Зенит» на 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.

    – за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованного баннера – оштрафовать «Зенит» на 25 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Тосно» – «Динамо»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    «Спартак» – «Ростов»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    «Урал» – «Амкар»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Амкар» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    ЦСКА – «Арсенал»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ЦСКА на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

    – за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц – оштрафовать ЦСКА на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

    «Анжи» – «Ахмат»

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера «Анжи» Арсена Акаева на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    – за неучастие в обязательном послематчевом интервью – оштрафовать главного тренера «Анжи» Вадима Скрипченко на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать старшего тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Рубин» – «Уфа»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Рубин» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

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