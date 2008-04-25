КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал» на 550 тысяч рублей

и тульский «Арсенал» в сумме оштрафованы на 550 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата России (3:3).

«По : во втором тайме активными болельщиками была выброшена ракета, которая упала на поле. Затем все болельщики скандировали (нецензурные кричалки), после забитого гола игроки Ткачев и Аджоев покинули техническую зону и вышли на футбольное поле.

После матча в подтрибунном помещении посторонним лицом со стороны «Арсенала» были высказаны нецензурные оскорбления в адрес судейской бригады. Личность этого человека установлена.

(Штраф) 100 тысяч за необеспечение безопасности, и предупреждение, что в случае повторения будут более серьезные санкции. За бросание пиротехники – 50 тысяч рублей.

За массовое появление лиц на поле (Ткачев и Аджоев) – 50 тысяч. За скандирование зрителями – 30 тысяч рублей. И игроки Аджоев и Ткачев каждый дополнительно оштрафован на 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Григорьянц рассказал, что со стороны были следующие нарушения: использование шумовых устройств, запуск ракетницы на поле, использование большого количества пиротехники, болельщики клуба бросили на беговую дорожку 5 сломанных кресел.

«Итого: за бросание предметов (кресел) и неправомерные действия зрителей (за поломку кресел) – 100 тысяч рублей. За использование и бросание пиротехники – 150 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений – 70 тысяч рублей», – отметил Григорьянц.