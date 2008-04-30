Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»

Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в России.
Предполагалось, что 58-летний итальянец специалист возглавит сборную Италии, но в итоге он сделал выбор в пользу работы с клубом, сообщает Sky Italia.
По информации RMC Sport, Анчелотти провел встречу в Турине с представителями «Локомотива», который хочет пригласить итальянца на следующий сезон.
Если президент московского клуба Илья Геркус перейдет на работу в «Зенит», Анчелотти может подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
Кроме того, в услугах Анчелотти заинтересован клуб из Китая.