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    Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»

    Теги Локомотив Зенит Карло Анчелотти премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Геркус Футбол

    Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в России.

    Предполагалось, что 58-летний итальянец специалист возглавит сборную Италии, но в итоге он сделал выбор в пользу работы с клубом, сообщает Sky Italia.

    По информации RMC Sport, Анчелотти провел встречу в Турине с представителями «Локомотива», который хочет пригласить итальянца на следующий сезон.

    Если президент московского клуба Илья Геркус перейдет на работу в «Зенит», Анчелотти может подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

    Кроме того, в услугах Анчелотти заинтересован клуб из Китая.

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