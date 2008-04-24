Анчелотти близок к назначению в сборную Италии

Сборную Италии в скором времени может возглавить .

По информации Corriere dello Sport, вчера в одном из отелей Рима состоялась встреча Анчелотти с руководством Федерации футбола Италии – Роберто Фаббричини и .

Стороны обсуждали назначение 58-летнего специалиста на пост главного тренера сборной.

Единственный вопрос, который осталось урегулировать – это зарплата Анчелотти. У ограниченный бюджет – 5 миллионов евро в год на весь тренерский штаб.

Эта сумма сильно меньше той, что Анчелотти получал в «Баварии». Однако он может на нее согласится, поскольку тренеру было предложено самому выбрать себе помощников.

В тренерский штаб Анчелотти могут войти его сын Давиде, а также один из его бывших игроков – или Массимо Амброзини.