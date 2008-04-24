Анчелотти близок к назначению в сборную Италии

Сборную Италии в скором времени может возглавить Карло Анчелотти.
По информации Corriere dello Sport, вчера в одном из отелей Рима состоялась встреча Анчелотти с руководством Федерации футбола Италии – Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.
Стороны обсуждали назначение 58-летнего специалиста на пост главного тренера сборной.
Единственный вопрос, который осталось урегулировать – это зарплата Анчелотти. У Федерации ограниченный бюджет – 5 миллионов евро в год на весь тренерский штаб.
Эта сумма сильно меньше той, что Анчелотти получал в «Баварии». Однако он может на нее согласится, поскольку тренеру было предложено самому выбрать себе помощников.
В тренерский штаб Анчелотти могут войти его сын Давиде, а также один из его бывших игроков – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.