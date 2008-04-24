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    Анчелотти близок к назначению в сборную Италии

    Теги Алессандро Костакурта Андреа Пирло Массимо Амброзини Карло Анчелотти сборная Италии Федерация футбола Италии Давиде Анчелотти Роберто Фаббричини Футбол

    Сборную Италии в скором времени может возглавить Карло Анчелотти.

    По информации Corriere dello Sport, вчера в одном из отелей Рима состоялась встреча Анчелотти с руководством Федерации футбола Италии – Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.

    Стороны обсуждали назначение 58-летнего специалиста на пост главного тренера сборной.

    Единственный вопрос, который осталось урегулировать – это зарплата Анчелотти. У Федерации ограниченный бюджет – 5 миллионов евро в год на весь тренерский штаб.

    Эта сумма сильно меньше той, что Анчелотти получал в «Баварии». Однако он может на нее согласится, поскольку тренеру было предложено самому выбрать себе помощников.

    В тренерский штаб Анчелотти могут войти его сын Давиде, а также один из его бывших игроков – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

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