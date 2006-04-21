Денис Глушаков: «Не собираюсь плакать или заканчивать с футболом»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, как отреагировал на незабитый пенальти в послематчевой серии 1/2 финала Кубка России против (1:1, по пенальти – 4:5).

«Жизнь продолжается, надо перебороть себя, забыться, двигаться дальше. Футбол не стоит, великие игроки не забивали пенальти и продолжали играть.

Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе.

Понятно, что будут вспоминать эти моменты, и я сам в первую очередь буду вспоминать. Но я не собираюсь плакать или заканчивать с футболом.

Вперед, только вперед! Надо забывать, анализировать, другого шанса нет. Надо перебороть себя и доказать всем», – сказал Глушаков в программе «Foot’больные люди».