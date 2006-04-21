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    Денис Глушаков: «Не собираюсь плакать или заканчивать с футболом»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Кубок России Денис Глушаков Тосно Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как отреагировал на незабитый пенальти в послематчевой серии 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, по пенальти – 4:5).

    «Жизнь продолжается, надо перебороть себя, забыться, двигаться дальше. Футбол не стоит, великие игроки не забивали пенальти и продолжали играть.

    Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе.

    Понятно, что будут вспоминать эти моменты, и я сам в первую очередь буду вспоминать. Но я не собираюсь плакать или заканчивать с футболом.

    Вперед, только вперед! Надо забывать, анализировать, другого шанса нет. Надо перебороть себя и доказать всем», – сказал Глушаков в программе «Foot’больные люди».

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