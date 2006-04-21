Знарок может возглавить ЦСКА, Никитин и Витолиньш будут его помощниками

может стать главным тренером ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, Знарку и его помощнику поступило предложение о работе в московском клубе. Нынешний главный тренер ЦСКА Игорь Никитин также может стать ассистентом Знарка. Есть и другой вариант, при котором Никитин возглавит «Авангард».

Отмечается, что у Знарка, в последние сезоны работавшего в СКА, уже давно был конфликт с одним из руководителей петербургского клуба и сборной. В острую фазу конфликт перешел по ходу полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, которая в итоге была проиграна (2-4).

Знарок также остался недоволен распределением призовых BMW после Олимпиады. Он считал, что награждать автомобилями нужно не только игроков, но и тренеров. От своей машины Знарок отказался, руководствуясь принципом «всем или никому».

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