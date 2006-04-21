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    Знарок может возглавить ЦСКА, Никитин и Витолиньш будут его помощниками

    Теги ЦСКА СКА возможные переходы Игорь Никитин Олег Знарок КХЛ Харийс Витолиньш Хоккей

    Олег Знарок может стать главным тренером ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

    По информации источника, Знарку и его помощнику Харийсу Витолиньшу поступило предложение о работе в московском клубе. Нынешний главный тренер ЦСКА Игорь Никитин также может стать ассистентом Знарка. Есть и другой вариант, при котором Никитин возглавит «Авангард».

    Отмечается, что у Знарка, в последние сезоны работавшего в СКА, уже давно был конфликт с одним из руководителей петербургского клуба и сборной. В острую фазу конфликт перешел по ходу полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, которая в итоге была проиграна (2-4).

    Знарок также остался недоволен распределением призовых BMW после Олимпиады. Он считал, что награждать автомобилями нужно не только игроков, но и тренеров. От своей машины Знарок отказался, руководствуясь принципом «всем или никому».

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