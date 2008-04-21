60 депутатов Европарламента призвали страны ЕС к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

Шестьдесят депутатов Европарламента (из 750) обратились к руководителям стран Евросоюза с призывом бойкотировать ЧМ-2018.
Группа евродепутатов настаивает на дипломатическом бойкоте чемпионата мира в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин «высмеивает европейские ценности».
«В эти трудные времена весь мир обращается к Европе. Наши правительства не должны следовать авторитарному и антизападному пути президента России.
Нужно бойкотировать ЧМ-2018 в России и высказаться в защиту прав человека, демократических ценностей и мира», – говорится в открытом письме депутатов.
Напомним, что члены королевской семьи, а также министры Великобритании не приедут на ЧМ-2018 из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.