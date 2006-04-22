Кубок Стэнли. Кучеров набрал 10 очков в серии с «Нью-Джерси» и установил новый рекорд «Тампы»

Форвард Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (3:1, 4-1).

Она стала победной в матче и позволила Кучерову набрать 10 (5+5) очков в 5 матчах серии.

Это новый клубный рекорд по количеству очков в одной серии плей-офф.

Ранее три игрока «Лайтнинг» набирали по 9 очков за серию – Мартин Сен-Луи (2003 год, против «Вашингтона»), Брэд Ричардс (2004, против «Калгари») и (2015, против «Рейнджерс»).

Также Кучеров разделил с Винсентом Лекавалье 2-е место по количеству очков в плей-офф за всю историю «молний» (по 52). Лучшим бомбардиром клуба в Кубке Стэнли является Сен-Луи (68 очков).

В текущем плей-офф Кучеров делит 2-е место в списке бомбардиров с Сидни Кросби из «Питтсбурга». Лидирует Давид Пастрняк из «Бостона» (11 очков).