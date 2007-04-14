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    Газзаев заработал больше всех депутатов-спортсменов по итогам 2017 года

    Теги Николай Валуев Валерий Газзаев Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов бизнес Ирина Роднина Светлана Журова Государственная дума Алексей Воевода Александр Карелин политика

    Депутаты государственной Думы РФ опубликовали декларации о доходах за 2017 год.

    Доход зампреда комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерия Газзаева в 2017 году увеличился в 12 раз по сравнению с 2016-м. Он заработал чуть более 25,5 миллиона рублей и стал самым богатым среди депутатов-спортсменов по итогам прошлого года.

    При этом доход Газзаева за 2016 год был самым скромным среди депутатов-спортсменов и составлял 2,74 миллиона рублей.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк попал на второе место по уровню доходов за прошлый год: он указал в своей декларации сумму в 18,2 миллиона рублей. Доход депутата несколько сократился по сравнению с 2016 годом, когда он задекларировал 19,5 миллиона рублей. 

    Доход за 2017 год первого зампреда комитета Госдумы физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова сократился по сравнению с 2016-м практически в семь раз и составил 15,4 миллиона рублей. Годом ранее Фетисов был самым богатым среди депутатов-спортсменов, задекларировав более 108 миллионов рублей. В то же время, согласно опубликованной декларации, доход супруги парламентария за 2017 год превышает 22 миллиона рублей.

    На четвертом месте — боксер Николай Валуев с доходом в 10,7 миллиона рублей (в 2016 году он заработал 8,72 миллиона рублей).

    Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин задекларировал немногим более 7 миллионов рублей (в 2016 году — 6,85 миллиона рублей).

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в прошлом году заработала 6,1 миллиона рублей (в 2016 году — 6,29 миллиона рублей).

    Российский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода задекларировал в прошлом году 5,6 миллиона рублей (в 2016 году — 7,42 миллиона рублей).

    Самый скромный доход среди депутатов-спортсменов — у олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой — 5,2 миллиона рублей. В 2016 году депутат заработала 5,58 миллиона рублей.

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