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    Виталий Мутко: «Все критикуют лимит на легионеров, но я считаю его одной из причин успеха молодежи ЦСКА»

    Теги ЦСКА Виталий Мутко премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы лимит на легионеров

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги еврокубкового сезона для российских клубов.

    «Выступление наших клубов в целом было удачным. Впервые за длительное время четыре российских команды играли в плей-офф еврокубка, а ЦСКА дошел до четвертьфинала.

    Мы сохранили свои позиции, вновь обеспечив выступление трех команд в Лиге чемпионов, стали четвертыми в таблице коэффициентов по сезону.  Другое дело – могли выступить еще лучше, но со жребием немножко не повезло.

    Все критикуют лимит на легионеров, но я считаю его одной из причин успеха армейской молодежи. Конечно, это не панацея, но благодаря нему произошел разворот в сторону российских игроков.

    В Германии и Испании после провалов сборной благодаря такому ограничению восстанавливали систему подготовки доморощенных игроков и поддерживали тренеров. И наши топ-клубы ЦСКА, «Спартак», «Зенит» вместо приобретения дорогостоящих игроков порой ставят в состав молодежь.

    Надо поощрять тренеров, которые готовят молодых футболистов для клубов премьер-лиги. А сейчас надо сосредоточиться на обойме игроков, какая у нас есть, и готовиться к чемпионату мира» – сказал Мутко.

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