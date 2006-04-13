Виталий Мутко: «Все критикуют лимит на легионеров, но я считаю его одной из причин успеха молодежи ЦСКА»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги еврокубкового сезона для российских клубов.

«Выступление наших клубов в целом было удачным. Впервые за длительное время четыре российских команды играли в плей-офф еврокубка, а дошел до четвертьфинала.

Мы сохранили свои позиции, вновь обеспечив выступление трех команд в Лиге чемпионов, стали четвертыми в таблице коэффициентов по сезону. Другое дело – могли выступить еще лучше, но со жребием немножко не повезло.

Все критикуют лимит на легионеров, но я считаю его одной из причин успеха армейской молодежи. Конечно, это не панацея, но благодаря нему произошел разворот в сторону российских игроков.

В Германии и Испании после провалов сборной благодаря такому ограничению восстанавливали систему подготовки доморощенных игроков и поддерживали тренеров. И наши топ-клубы ЦСКА, , «Зенит» вместо приобретения дорогостоящих игроков порой ставят в состав молодежь.

Надо поощрять тренеров, которые готовят молодых футболистов для клубов премьер-лиги. А сейчас надо сосредоточиться на обойме игроков, какая у нас есть, и готовиться к чемпионату мира» – сказал Мутко.