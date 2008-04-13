Наверх
    puma

    «Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером

    Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Хасан Салихамиджич Роберт Ковач бундеслига Германия Нико Ковач

    «Бавария» официально подтвердила, что Нико Ковач со следующего сезона станет главным тренером команды.

    Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.

    Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года.

    Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро.

    Вместе с Нико в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.

    В сезоне-2016/17 «Айнтрахт» под руководством Ковача занял 11-е место в бундеслиге, а сейчас идет пятым, имея в активе 46 очков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться