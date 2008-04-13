«Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером

официально подтвердила, что Нико Ковач со следующего сезона станет главным тренером команды.

Спортивный директор мюнхенцев в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.

Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года.

Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро.

Вместе с Нико в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.

В сезоне-2016/17 под руководством Ковача занял 11-е место в бундеслиге, а сейчас идет пятым, имея в активе 46 очков.