«Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером

«Бавария» официально подтвердила, что Нико Ковач со следующего сезона станет главным тренером команды.
Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.
Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года.
Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро.
Вместе с Нико в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.
В сезоне-2016/17 «Айнтрахт» под руководством Ковача занял 11-е место в бундеслиге, а сейчас идет пятым, имея в активе 46 очков.