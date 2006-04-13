Болельщик ЦСКА получил 4 года тюрьмы за удар ножом своего сына-фаната «Спартака» во время просмотра футбола

Жителя Кировской области приговорили к четырем годам лишения свободы.

Болельщик ЦСКА ударил ножом в грудь сына, который поддерживает , во время просмотра футбольного матча.

«Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком ФК «Спартак» – произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

После произошедшего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.