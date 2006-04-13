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    Болельщик ЦСКА получил 4 года тюрьмы за удар ножом своего сына-фаната «Спартака» во время просмотра футбола

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия происшествия болельщики

    Жителя Кировской области приговорили к четырем годам лишения свободы.

    Болельщик ЦСКА ударил ножом в грудь сына, который поддерживает «Спартак», во время просмотра футбольного матча.

    «Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком ФК «Спартак» – произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

    После произошедшего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

    Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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