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    «Питтсбург» – «Филадельфия». Проворов стал 3-й звездой, сыграв 27,5 минуты и сделав 2 передачи

    Теги Питтсбург Филадельфия Кубок Стэнли НХЛ Иван Проворов

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой второго матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (5:1, 1-1). 

    Его игровое время составило 27 минут 30 секунд (наибольший показатель в команде), в том числе 5 минут 25 секунд в меньшинстве. 

    Российский защитник отметился полезностью «+2» и двумя голевыми передачами, которые стали для него первыми набранными очками в Кубке Стэнли. Также в 21 год 90 дней он стал самым молодым защитником в истории «Флайерс», набиравшим больше 1 очка в кубковом матче. 

    Он поучаствовал и в победной шайбе Шона Кутюрье в начале второго периода. 

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