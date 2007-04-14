«Питтсбург» – «Филадельфия». Проворов стал 3-й звездой, сыграв 27,5 минуты и сделав 2 передачи

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой второго матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против (5:1, 1-1).

Его игровое время составило 27 минут 30 секунд (наибольший показатель в команде), в том числе 5 минут 25 секунд в меньшинстве.

Российский защитник отметился полезностью «+2» и двумя голевыми передачами, которые стали для него первыми набранными очками в Кубке Стэнли. Также в 21 год 90 дней он стал самым молодым защитником в истории «Флайерс», набиравшим больше 1 очка в кубковом матче.

Он поучаствовал и в победной шайбе Шона Кутюрье в начале второго периода.