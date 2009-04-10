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    Еврокубок. Финал. Первый матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Дарушафаке» в овертайме

    Теги результаты Локомотив-Кубань Еврокубок Дарушафака Баскетбол Еврокубки

    Сегодня в рамках первого матча финала плей-офф Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил турецкой «Дарушафаке» со счетом 78:81.

    Еврокубок

    Плей-офф

    Финал (до двух побед)

    Первый матч

    Локомотив-Кубань Россия – Дарушафака Турция – 78:81 ОТ (14:15, 21:16, 17:18, 20:23, 6:9)

    ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ: Кулагин (18 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь), Коллинщ (14 + 7 подборов), Бэбб (13), Рэгланд (10 + 5 подборов), Элегар (9 + 6 подборов), Квале (6), Лэйси (5 + 7 подборов), Антипов (3), Хвостов, Ивлев.

    ДАРУШАФАКА: Уилбекин (24 + 5 передач), Каммингс (19 + 8 подборов), Кидд (9), Алдемир (8 + 5 подборов), Джонсон (7 + 7 подборов), Сэнт-Росс (7 + 5 передач).

    10 апреля. 20.00 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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