Еврокубок. Финал. Первый матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Дарушафаке» в овертайме

Сегодня в рамках первого матча финала плей-офф Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил турецкой «Дарушафаке» со счетом 78:81.

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Первый матч

Локомотив-Кубань Россия – Дарушафака Турция – 78:81 ОТ (14:15, 21:16, 17:18, 20:23, 6:9)

ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ: Кулагин (18 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь), Коллинщ (14 + 7 подборов), Бэбб (13), Рэгланд (10 + 5 подборов), Элегар (9 + 6 подборов), Квале (6), Лэйси (5 + 7 подборов), Антипов (3), Хвостов, Ивлев.

ДАРУШАФАКА: Уилбекин (24 + 5 передач), Каммингс (19 + 8 подборов), Кидд (9), Алдемир (8 + 5 подборов), Джонсон (7 + 7 подборов), Сэнт-Росс (7 + 5 передач).

10 апреля. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.