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    Тарасенко пропустит ЧМ-2018 из-за операции

    Теги сборная России травмы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко ЧМ-2018 Хоккей Россия Сборные НХЛ

    Нападающий «Сент-Луиса» и сборной России Владимир Тарасенко пропустит чемпионат мира из-за проблем со здоровьем.

    Форварду сделают операцию на плече, после чего он будет проходить курс восстановления. Таким образом, он не сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

    Ожидается, что хоккеист будет готов к началу тренировочного лагеря «Сент-Луиса».

    В прошедшем регулярном чемпионате Тарасенко провел 80 матчей и набрал 66 (33+33) очков.

    Подробную статистику его выступлений смотрите здесь.

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