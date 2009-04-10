Тарасенко пропустит ЧМ-2018 из-за операции

Нападающий и сборной России Владимир Тарасенко пропустит чемпионат мира из-за проблем со здоровьем.

Форварду сделают операцию на плече, после чего он будет проходить курс восстановления. Таким образом, он не сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

Ожидается, что хоккеист будет готов к началу тренировочного лагеря «Сент-Луиса».

В прошедшем регулярном чемпионате Тарасенко провел 80 матчей и набрал 66 (33+33) очков.

Подробную статистику его выступлений смотрите здесь.