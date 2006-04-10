Марсьяль отказался продлить контракт с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть клуб.
Француз рассматривает возможность уйти в летнее трансферное окно.
Марсьяль недоволен своим игровым временем и уже отказался подписать новый контракт с «МЮ».
Сообщается, что у игрока непростые отношения с главным тренером Жозе Моуринью
«Ювентус», «Атлетико» и «Тоттенхэм» могут быть заинтересованы в покупке Марсьяля. Его агент уже контактировал с этими командами.
Действующий контракт футболиста рассчитан до окончания следующего сезона.