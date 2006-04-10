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    Марсьяль отказался продлить контракт с «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ювентус премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Антони Марсьяль Футбол Испания Англия Италия

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть клуб.

    Француз рассматривает возможность уйти в летнее трансферное окно.

    Марсьяль недоволен своим игровым временем и уже отказался подписать новый контракт с «МЮ».

    Сообщается, что у игрока непростые отношения с главным тренером Жозе Моуринью 

    «Ювентус», «Атлетико» и «Тоттенхэм» могут быть заинтересованы в покупке Марсьяля. Его агент уже контактировал с этими командами.

    Действующий контракт футболиста рассчитан до окончания следующего сезона.

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