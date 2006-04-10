Марсьяль отказался продлить контракт с «МЮ»

Нападающий Антони Марсьяль может покинуть клуб.

Француз рассматривает возможность уйти в летнее трансферное окно.

Марсьяль недоволен своим игровым временем и уже отказался подписать новый контракт с «МЮ».

Сообщается, что у игрока непростые отношения с главным тренером Жозе Моуринью

, «Атлетико» и «Тоттенхэм» могут быть заинтересованы в покупке Марсьяля. Его агент уже контактировал с этими командами.

Действующий контракт футболиста рассчитан до окончания следующего сезона.