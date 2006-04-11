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    «Рома» вышла в полуфинал ЛЧ впервые за 34 года

    Теги Рома Барселона Лига чемпионов Футбол Лига чемпионов Италия

    «Рома» разгромила «Барселону» (3:0, первый матч – 1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    По итогам двух игр римляне вышли в полуфинал турнира. «Роме» удалось достичь этого результата впервые за 34 года.

    В предыдущий раз римский клуб играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов в сезоне-1983/84. «Рома» тогда пробилась в финал, где в серии пенальти уступила «Ливерпулю».

    Выход «Ромы» в полуфинал – уникальный. Только цифры

    Только так можно реагировать на победу любимой команды над «Барсой»

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