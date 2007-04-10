Погребняк о «Динамо»: «Деньги не даются футболистам легко. Я потерял год в нездоровой обстановке»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал решение РФС обязать выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает.

Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.

Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против «Динамо» игра», – сказал Погребняк.

Погребняк выиграл спор у «Динамо», клуб должен выплатить ему компенсацию