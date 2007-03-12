Селихов о Промесе: «Застой скоро пройдет, и он опять раззабивается»

Голкипер Александр Селихов поделился мнением об игре Куинси Промеса.

«Если говорить о незабитом пенальти Промеса, то я не смотрел повтор, а издалека не было видно. Но когда-то Промес тоже должен был не забить.

Таких нет, мне кажется, игроков, которые все забивают. На моей памяти это первый раз, когда Промес не забил пенальти.

Я уверен, что в случае со сложным периодом у Куинси все временно. Промес – топ-игрок, у него никаких не будет проблем. Думаю, скоро он будет забивать.

Не забывайте, это лучший игрок по системе гол плюс пас. Этот застой скоро пройдет, и Куинси раззабивается опять. Ну есть моменты, когда не фартит, не летит мяч в ворота», – сказал Селихов.