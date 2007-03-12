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    Селихов о Промесе: «Застой скоро пройдет, и он опять раззабивается»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Куинси Промес Александр Селихов

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об игре Куинси Промеса.

    «Если говорить о незабитом пенальти Промеса, то я не смотрел повтор, а издалека не было видно. Но когда-то Промес тоже должен был не забить.

    Таких нет, мне кажется, игроков, которые все забивают. На моей памяти это первый раз, когда Промес не забил пенальти.

    Я уверен, что в случае со сложным периодом у Куинси все временно. Промес – топ-игрок, у него никаких не будет проблем. Думаю, скоро он будет забивать.

    Не забывайте, это лучший игрок по системе гол плюс пас. Этот застой скоро пройдет, и Куинси раззабивается опять. Ну есть моменты, когда не фартит, не летит мяч в ворота», – сказал Селихов.

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