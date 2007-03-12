Массимо Каррера: «Я заменил Промеса не из-за незабитого пенальти»

Главный тренер Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы над хабаровским СКА (1:0).

«Сегодняшняя игра напомнила прошлогодние матчи (когда удавалось дожимать соперника). Нелегко играть с командами, которые окапываются возле своих ворот.

К сожалению, мы не забили сразу пенальти, но продолжали играть в свой футбол и в конце дожали.

Куинси провел хороший матч, он не забил пенальти, но в целом все было хорошо. Я заменил его просто для того, чтобы ребята изобразили на поле что-то иное. Конечно же, я не менял его из-за незабитого пенальти.

Мы не обдумывали долго перевод Максимовича в нападение. Естественно, мы не могли перевести его в начале второго тайма, сделали это в концовке. Иногда подобные действия могут помочь», – сказал Каррера.