Промес о нереализованном пенальти: «Даже лучшие игроки иногда промахиваются»

Хавбек Квинси Промес поделился мнением о нереализованном пенальти в матче с хабаровским СКА (1:0).

«Взяли важные 3 очка сегодня. Спасибо за поддержку настоящих людей, даже в тяжелые времена. Даже лучшие игроки иногда промахиваются.

Всегда беру на себя ответственность и сделаю это снова в следующий раз», – написал Промес в твиттере.

3 important points today. Thanks for the support of the real people that always got my back, also in harder times. Even the best players sometimes miss. I always take my responsibility and next time I’ll stand there again 🙏🏾👊🏾 #Spartak #QP10 pic.twitter.com/a3aY5QWqNl