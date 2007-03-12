Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Тимофей Калачев: «Оздоев далеко не самый техничный футболист в России, пусть не рассказывает про газон»

    Теги Зенит Ростов Тимофей Калачев Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия Магомед Оздоев

    Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев ответил на слова полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева о том, что в Ростове было тяжелое поле во время матча 22-го тура «Ростов» – «Зенит» (0:0).

    «Поверьте: футболисты «Ростова» технически не слабее игроков «Зенита». Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

    Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало.

    А говорить сейчас можно все что угодно. Тот же «Манчестер Юнайтед» играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался», – сказал Калачев.

    Магомед Оздоев: «Странно, что в Ростове такой газон. Это просто не футбольное поле»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться