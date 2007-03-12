Тимофей Калачев: «Оздоев далеко не самый техничный футболист в России, пусть не рассказывает про газон»

Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев ответил на слова полузащитника Магомеда Оздоева о том, что в Ростове было тяжелое поле во время матча 22-го тура «Ростов» – «Зенит» (0:0).

«Поверьте: футболисты технически не слабее игроков «Зенита». Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало.

А говорить сейчас можно все что угодно. Тот же играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался», – сказал Калачев.

Магомед Оздоев: «Странно, что в Ростове такой газон. Это просто не футбольное поле»