Антон Заболотный: «Будем работать, голы придут, и все будет хорошо»

Нападающий Антон Заболотный высказался о матче 22-го тура премьер-лиги против (0:0).

- Насколько счет отражает ситуацию на поле?

– Получилась хорошая битва. В первом тайме долго входили в игру, позволяли создавать моменты у своих ворот. Ответили пару раз хорошими выпадами.

Много борьбы. Что-то адекватное сказать сложно. Думаю, со стороны было виднее. А так – одна сплошная борьба и все.



- Расскажите об эпизоде, когда вы попали в перекладину.

– Хорошая подача была: выпрыгнул и ударил. Если честно не видел, как мяч полетел, но направлял в сторону ворот и жалко, что не залетело. Будем работать, голы придут, и будет все хорошо.



- Две вынужденные замены, три дисквалификации – насколько это повлияло на результат?

– Скорее этот вопрос нужно задавать тренеру. Как футболист могу сказать, что у нас все игроки равны. Ребята готовы заменить друг друга в любой ситуации. У нас хорошая скамейка запасных. Игроки всегда готовы выходить и работать на сто процентов.

Другое дело, как получается, как приспосабливаемся к полю. Сложно играть, естественно, но на это нельзя обращать внимание. Нужно работать, побеждать и набирать очки, – сказал Заболотный.

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