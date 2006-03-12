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    Бранислав Иванович: «Зениту» не хватает уверенности, мы немножко ее потеряли»

    Теги Зенит Ростов Бранислав Иванович премьер-лига Россия

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал исход матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

    – Во-первых, мы желаем здоровья Эмануэлю Маммане. Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в строй.

    Что касается матча, то он получился тяжелым, как и всегда на выезде против «Ростова». Тяжело, когда не забиваем.

    - Поле повлияло на ход игры? Кажется, оно было не в лучшем состоянии.

    – Да, поле было не очень, и это видно любому человеку. Оно мешало, конечно, но поле одинаково для всех 22 футболистов, так что старались к нему привыкнуть, действовать по-другому. Пытались найти решение через длинные передачи.

    Думаю, мы могли лучше подавать стандарты, попробовать забить с их помощью, поскольку они очень важны в таких матчах. Не получилось, будем работать дальше.

    - После травмы Мамманы пришлось перестраиваться?

    – Да, мы перестроились. Мы в целом нормально действуем в обороне, поскольку мало пропускаем. Это позитивный момент.

    - Как оцените ситуацию в чемпионате?

    – Мы должны собраться и выиграть в следующем матче. Нам не хватает уверенности, мы немножко ее потеряли. Но она вернется после одной победы. Нужно сохранять позитив и смотреть вперед, – сказал Иванович.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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